Iğdır'da Özkıyımı önleme eğitimi

Eğitimde Özkıyımın tanımı, Özkıyım hakkında doğru bilinen yanlışlar, risk grupları, Özkıyımın anlaşılmasında yardımcı ipuçları ve anlaşılması halinde nasıl bir yol izlenmesi gerektiği konusunda bilgilendirme yapıldı.

Eğitim hakkında İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, Özkıyımın önlenmesine vurgu yaparak, Birim Amirlerinin personellerine yaklaşımları hakkında önerilerde bulundu. Teşkilatın her bir üyesinin değerli olduğunu ifade ederek konu ile ilgili görüşlerini belirtti.