İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Iğdır'da Özkıyımı önleme eğitimi

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliği görevlileri tarafından Özkıyımı önleme eğitimi verildi.


Eğitimde Özkıyımın tanımı, Özkıyım hakkında doğru bilinen yanlışlar, risk grupları, Özkıyımın anlaşılmasında yardımcı ipuçları ve anlaşılması halinde nasıl bir yol izlenmesi gerektiği konusunda bilgilendirme yapıldı.


Eğitim hakkında İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, Özkıyımın önlenmesine vurgu yaparak, Birim Amirlerinin personellerine yaklaşımları hakkında önerilerde bulundu. Teşkilatın her bir üyesinin değerli olduğunu ifade ederek konu ile ilgili görüşlerini belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.