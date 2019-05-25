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Iğdır'da patates hasadı bereketli olacak

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün demonstrasyon çalışmaları kapsamında ekimi yapılan patates tarlalarında inceleme yapıldı.


Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu, Melekli Beldesi ve Aralık İlçesinde bulunan patates tarlalarında incelemelerde bulundu. Hasadına 1 aydan kısa bir süre kalan patateslerin oluşmaya başladığı görüldü. Yolcu, yetiştirici çiftçilerle istişarelerde bulunarak, hasadın bereketli olması konusunda dilekte bulundu.


Sertifikalı tohumlarla 33 dekarlık alanda ekimi yaptırılan patates, Iğdır'da üretim için önemli bir ürün olacağı belirtildi.

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