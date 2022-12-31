Iğdır'da protokolden kurumlara yılbaşı ziyareti

Iğdır'da protokol yılbaşında çeşitli kurumları ziyaret etti. Iğdır Vali Yardımcısı Ömer Said Karakaş beraberinde 5. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Ramazan Sedat Baş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Nejdet Karaca, İl Emniyet Müdürü Dr. Oğuzhan Yonca ile birlikte ilk olarak sevgi ve umut evlerini ziyaret etti. Burada çocuklar ile zaman geçiren protokol daha sonra sırayla KYK öğrenci yurdu, Alican Hudut Karakolu, Suveren Jandarma Karakolu, Suveren Jandarma Uygulama Noktası, Şehit Bülent Yurtseven Polis Merkezi Amirliğini ziyaret etti. Ziyarette sohbet edildikten sonra herkesin yeni yılı kutlandı.