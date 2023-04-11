Iğdır'da ramazan ayı içinde gıda denetimleri devam ediyor

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda denetim ekipleri Ramazan Ayında vatandaşların daha temiz ve hijyen kurallarına uygun ortamlarda üretilmiş gıda ürünlerine rahatlıkla ulaşabilmelerini sağlamak ve ayrıca gıda sahteciliğinin de ününü kesmek için il genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontrollerini sıklaştırdı. Ekipler haksız kazanç ve vatandaşların bozuk gıdalardan zarar görmemesi, zehirlenmelere yol açan zararlı ürünlerin üretiminin ve satışının önüne geçmek için çalışıyor.

Iğdır Belediyesi Zabıta ekipleri ile ortaklaşa düzenlenen denetimler aralıksız devam ederken, zararlı ve sahte ürün konusunda şüpheler oluştuğunda vatandaşların 174 Alo Gıda hattını arayarak ihbarda bulunması da istenildi.