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Iğdır'da resmi belgede sahtecilik suçundan 1 kişi tutuklandı

Iğdır’da hakkında 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Iğdır'da hakkında 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri hakkında 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y. isimli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışması sonucu resmi belgede sahtecilik suçundan aranan kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gerekli işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.Y. tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

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