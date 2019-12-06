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Iğdır'da Romanov Koyun yetiştiriciliği

Iğdır’ın Melekli Beldesinde Serkan Çatak’a ait işletmede Romanov ırkı koyun yetiştiriciliği yapılıyor.

Iğdır'ın Melekli Beldesinde Serkan Çatak'a ait işletmede Romanov ırkı koyun yetiştiriciliği yapılıyor.


Iğdır'da son yıllarda hayvan yetiştiricileri tarafından rağbet gören ve tüketicilerinde beğenisini kazanan Romanov ırkı koyun yetiştiriciliği yaygınlaşıyor. Çoklu yavru verimi, yılda 2 kez yavru alınabilmesi, kokusuz ve lezzetli eti, dayanıklı yapısı ile üretici ve tüketicinin ilgisini çekiyor.


İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Özverili ve başarılı çalışma sonucunda elde edilmiş bir işletme olduğu, Kapasite artırımında, teknik olarak yapılabilecek her türlü destek ve yardıma İl Müdürlüğü olarak hazır olunduğu belirtildi.

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