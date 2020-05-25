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Iğdır'da sağanak ve fırtına etkili oldu

Iğdır’da sabah saatlerinde başlayan fırtına ve sağanak yağış gün boyunca etkisini sürdürdü.

Iğdır'da sabah saatlerinde başlayan fırtına ve sağanak yağış gün boyunca etkisini sürdürdü.


İl genelinde etkili olan kuvvetli fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle bir çok yerde ağaç dalları kırıldı. Vali yolu caddesi üzerinde bulunan yollarda su birikintileri oluşurken, rögar kapaklarından taşkın meydana geldi. Sabaha karşı başlayan sağanak yağış ve fırtınadan dolayı bazı çatıların üzerinde bulunan saclarının kalktığı ağaç dallarının ise kırıldığı görüldü.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, kuvvetli fırtınanın etkisini sürdüreceği ve vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

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