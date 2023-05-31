Iğdır'da sağanak yağış etkili oluyor

Iğdır'da Mayıs ayının son gününde sağanak yağışlı hava etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16. Bölge Müdürlüğü tarafından Iğdır için yapılan parçalı ve çok bulutlu, yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı sonrası ilde sağanak yağış başladı. Şehir genelinde vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken, bazı vatandaşlar başlarına poşet geçirdi. 5 dakika süren yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi. Son yılların en çok yağışını alan Iğdır'da, yağışların önümüzdeki günlerde de devam etmesi tahmin ediliyor.