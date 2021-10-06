İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Iğdır'da sağanak yağmur

Iğdır’da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur bugün de etkisini sürdürürken, sabah işe gitmek üzere evlerinden çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Iğdır'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur bugün de etkisini sürdürürken, sabah işe gitmek üzere evlerinden çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadı.


Iğdır kent merkezinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış bugün de etkisini sürdürüyor. Sabah saatlerinde yağış dolayısıyla vatandaşlar ve sürücüler ev ve iş yerlerine gitmekte zorlandılar. Vatandaşlar göle dönen cadde ve sokaklarda suya girmemek için taşlardan basamaklar yaparak ilerlemeye çalıştı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.