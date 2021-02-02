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Iğdır'da sahte para operasyonu

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucu 7 bin 850 TL sahte para ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, piyasaya sürülmek üzere Iğdır'a sahte Türk Lirası getirildiği tespit edildi. Iğdır Merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden bir şahsın evinde yapılan aramada, piyasaya sürülmek üzere 7 bin 850 TL tutarında 157 adet sahte banknot ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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