Iğdır'da sahte Türk Lirası, dolar ve çek operasyonu

Iğdır'da piyasaya sürülmeye hazırlanan bin 571 adet 100, 23 adet 200 liralık sahte banknot, sahte 100 dolar ve 1 adet sahte çek ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kente yüklü miktarda sahte para geleceği ve piyasaya sürüleceği şeklinde ihbar aldı. İhbar sonrası kente girişte durdurulan bir araçta Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı doğrultusunda araçta yapılan aramada bin 571 adet 100, 23 adet 200 liralık sahte banknot, 1 adet sahte 100 dolar ve 1 adet sahte çek ele geçirdi. Olay ile ilgili gözaltına alınan 3 kişiden H.O. ve N.Y. isimli şahıslar Cumhuriyet Savcısı talimatı ile serbest bırakılırken, M.N.B isimli şahıs tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi. Iğdır Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen M.N.B adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartı ile serbest bırakıldı.