Iğdır'da şap aşısı devam diyor

Iğdır'da, SAT-2 serotipi hastalığı sonrası büyükbaş hayvanlar için başlatılan aşılama çalışması devam ediyor.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde hayvanlarda görülen "Şap Hastalığı" dolayısıyla Türkiye geneli hayvan pazarları kapatıldı. Hastalığın yayılmasını engellemek için ekipler şap aşılama çalışmasına devam ediyor Şehir genelinde köy ve ilçeler dahil ekipler aşılama çalışması yanında ahırlarda dezenfekte işlemini de yapıyor. Ekipler hastalığın yayılmasını engelleme amacıyla yürütülen temizlik ve ilaçlama çalışmalarına belirli periyotlarla devam edeceğini belirtti.