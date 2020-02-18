Iğdır'da şap hastalığına karşı aşılama yapılıyor

Çalışmalar kapsamında Iğdır merkez ve bağlı 3 ilçede hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri şubesi kontrolünde aşılama yapılmaktadır. Yetkililer şap aşısının yanı sıra aynı zamanda dişi hayvanlara Brucella aşısı, Sığırların Nodüler Ekzantemi (LSD) aşısı da uygulamaktadır. Aşılama kampanyası boyunca buzağılarda 3 aylığa kadar olanların küpeleme çalışmaları da yapılmaktadır. Yetkililer aşılama çalışmalarının aksamadan yürütülebilmesi ve hedefine ulaşması için titiz bir şekilde çalışıyor.

Ayrıca yetkililer, aşılamaya gidilecek yerleşim yerine bir gün önceden haber vererek hayvan sahiplerinden aşılama günü evde bulunmalarını istedi.