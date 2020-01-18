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Iğdır'da "Şapka" adlı tiyatro gösterisi düzenlendi

Iğdır’da sahnelenen "Şapka" adlı tiyatro gösterisi Iğdırlı vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Iğdır'da sahnelenen "Şapka" adlı tiyatro gösterisi Iğdırlı vatandaşlardan büyük ilgi gördü.


Iğdır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda sahnelenen "Şapka" tiyatro gösterisi, herhangi bir ülkede askerlik kavramındaki şekilcilik eleştirisiyle sistem eleştirisini grotesk bir anlatımla işledi. Görmezden geldiğimiz küçük detayların hayatımıza olan etkileri oyunda komik bir şekilde ele alındı.


Oyunu zevkle izlediklerini ve çok beğendiklerini ifade eden vatandaşlar, gösteriyi düzenleyenlere teşekkür etti.

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