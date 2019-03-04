Iğdır'da seçim güvenliği toplantısı

Toplantıda seçim öncesi, seçim esnası ve seçim sonrası alınacak tedbirler konuşuldu. Açık ve kapalı propaganda toplantıları, okul, cami gibi kamu hizmeti veren yerlere afiş ve pankart asılmaması ve seçim günü kolluk görevlileri hariç silahla dolaşılmaması gibi konularda uyulması gereken mevzuatlar ile YSK kararlarına yer verildi.

Toplantıya, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Vali Yardımcısı Yunus Koç, İl Jandarma Komutanı Hakan Başakçı ve kurum müdürleri katıldı.