İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Iğdır'da seçim güvenliği toplantısı yapıldı

Iğdır Valisi Enver Ünlü başkanlığında, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdare Seçimlerinin huzur ve güven ortamında geçmesi amacıyla ’’Seçim Güvenliği Toplantısı’’ yapıldı.

Iğdır Valisi Enver Ünlü başkanlığında, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdare Seçimlerinin huzur ve güven ortamında geçmesi amacıyla ''Seçim Güvenliği Toplantısı'' yapıldı.


Toplantıda seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrasına yönelik alınması gereken tedbirler görüşüldü. Iğdır Valisi Enver Ünlü, seçimlerin huzur ve güven ortamı içinde gerçekleşmesi, vatandaşların hür iradesinin sandığa sağlıklı bir şekilde yansıyabilmesi adına güvenlikten sağlığa, haberleşmeden enerjiye kadar her türlü önlemin gözden geçirildiğini ifade etti.


Toplantı, yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.