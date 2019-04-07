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Iğdır'da seçim iptali başvurusu reddedildi

Cumhur İttifakı MHP’li Belediye Başkan adayı İsa Yaşar Tezel’in 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi’nin Iğdır’da iptal edilmesi için başvurusu reddedildi.

Cumhur İttifakı MHP'li Belediye Başkan adayı İsa Yaşar Tezel'in 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nin Iğdır'da iptal edilmesi için başvurusu reddedildi.



Cumhur İttifakı adayı İsa Yaşar Tezel, MHP Merkez İlçe Başkanı Özcan Zorman ve parti avukatı Özcan Günsoy'un İl Seçim Kuruluna, Iğdır'da seçimin iptal edilerek yeniden yapılması yönündeki başvurusu reddedildi.

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