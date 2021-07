Iğdır'da sel felaketi: Evleri ve tarım arazilerini su bastı

Iğdır'da etkili olan sağanak yağış ve dolu sonrası sel meydana geldi. Ağrı Dağı eteklerinde bulunan bazı köy evlerini ve tarım arazilerini su bastı. Iğdır-Nahçıvan karayolu kısa süreliğine trafiğe kapandı.

Iğdır'da uzun zamandır beklenen yağmur bugün öğleden sonra etkisini gösterdi. Özellikle Aralık ilçesine bağlı olan ve konumu itibariyle Ağrı Dağı eteklerine yakın olan çok sayıda köyü sel bastı. Meydana gelen sel sonucu birçok evi su basarken sular altında kalan tarım arazileri ise zarar gördü. Ayrıca Iğdır-Nahçıvan karayolu ise selin beraberinde getirdiği kum ve çakıl taşları nedeniyle trafiğe kapandı. Karayollarına bağlı ekipler trafiğe kapanan yolu iş makinelerinin yardımıyla kontrollü bir şekilde yeniden trafiğe açmak için çalışmalara başladı.

‘Bu sene de başımıza bu sel felaketi geldi'

Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Bulakbaşı köyünde meydana gelen selin evlere ve tarım arazilerine zarar verdiği gözlenirken selin her sene köylerini bastığını söyleyen köy muhtarı Ferzende Ürekil, “Gördüğünüz gibi her sene olduğu gibi bu sene de başımıza bu sel felaketi geldi. Seli engellemek için set yatağı bulunmamasından dolayı sel felaketinin önüne geçemiyoruz. Kaç kere müracaatta bulunduk. Kars'tan gelip alanda kontrol yaptılar ama henüz bir şey yapmadılar. Set yatağının bulunmamasından dolayı oluşan sel bize zarar veriyor. Allah'a şükür can kaybımız yok ama evleri basan su belli zarar oluşturmuş. Burası tarım arazisi. Biz burayı biçerek hayvanlarımızın emini elde ediyorduk. Ama şu anda oluşan sel her tarafa zarar vermiş.” dedi.