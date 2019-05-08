İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Iğdır'da sera ürünleri piyasayı rahatlattı

Iğdır’da deneme serasında yetiştirilen kıvırcık ve marul, piyasada 6-7 TL satılan ürünlerin önüne geçerek 4 TL’ye bulunması piyasayı rahatlattı.

Iğdır'da deneme serasında yetiştirilen kıvırcık ve marul, piyasada 6-7 TL satılan ürünlerin önüne geçerek 4 TL'ye bulunması piyasayı rahatlattı.


Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu, "Biz dönemler halinde piyasadaki fiyat istikrarını sağlamayı amaçlıyoruz. Geçen yıl domates salatalık ürettik. Fiyatları aşağıya çektik. Bu senede sadece kıvırcık ve marul üreterek fiyatı aşağıya çekmeyi amaçladık ve bunu da başardık. Kıvırcık ve marul tarladan pazara 6 TL'ye satılıyordu. Biz bu fiyatı seralarımızda yetiştirdiğimiz kıvırcık ile 4 TL'ye düşürdük. Kıvırcık ve marul fiyatları tarladan pazara gelirken 2 kat artıyor. Seramızda yetiştirdiğimiz kıvırcığın hasadına başladık. Ürünlerimizi sağlıklı bir şekilde hasat etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Piyasaya sürülen kıvırcık ve marullar fiyatları büyük bir oranda düşürdü. Şimdiki hedefimiz ise Patates fiyatını düşürmek bunun içinde çalışmalarımız devam ediyor, Patates ekimini artıracağız" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.