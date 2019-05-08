Iğdır'da sera ürünleri piyasayı rahatlattı

Iğdır'da deneme serasında yetiştirilen kıvırcık ve marul, piyasada 6-7 TL satılan ürünlerin önüne geçerek 4 TL'ye bulunması piyasayı rahatlattı.

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu, "Biz dönemler halinde piyasadaki fiyat istikrarını sağlamayı amaçlıyoruz. Geçen yıl domates salatalık ürettik. Fiyatları aşağıya çektik. Bu senede sadece kıvırcık ve marul üreterek fiyatı aşağıya çekmeyi amaçladık ve bunu da başardık. Kıvırcık ve marul tarladan pazara 6 TL'ye satılıyordu. Biz bu fiyatı seralarımızda yetiştirdiğimiz kıvırcık ile 4 TL'ye düşürdük. Kıvırcık ve marul fiyatları tarladan pazara gelirken 2 kat artıyor. Seramızda yetiştirdiğimiz kıvırcığın hasadına başladık. Ürünlerimizi sağlıklı bir şekilde hasat etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Piyasaya sürülen kıvırcık ve marullar fiyatları büyük bir oranda düşürdü. Şimdiki hedefimiz ise Patates fiyatını düşürmek bunun içinde çalışmalarımız devam ediyor, Patates ekimini artıracağız" dedi.