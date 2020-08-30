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Iğdır'da serinlemek için Aras Nehri'ne giren 2 genç boğuldu

Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde serinlemek için Aras Nehri’ne giren 2 genç boğularak hayatını kaybetti.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde serinlemek için Aras Nehri'ne giren 2 genç boğularak hayatını kaybetti.


Tuzluca'da yaşayan Tevfik ve Murat Celayir isimli gençler, öğle saatlerinde kuzenleriyle birlikte pikniğe gitti. Serinlemek için Aras Nehri'ne giren gençler, bir süre sonra gözden kayboldu. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler çalışmaları başlatırken, vatandaşların da katıldığı arama çalışmasında 2 gencin cansız bedenleri suya girdikleri bölgeden yaklaşık 2 kilometre uzakta birbirlerine sarılı halde bulundu. İki gencin cenazeleri ambulansa alınarak Tuzluca Devlet Hastanesi morguna konuldu.

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