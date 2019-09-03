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Iğdır'da sıcak hava yerini yağmura bıraktı

Iğdır’da yaz ayı boyunca süren yüksek sıcaklıklar dün itibari ile yerini yağmura bıraktı.

Iğdır'da yaz ayı boyunca süren yüksek sıcaklıklar dün itibari ile yerini yağmura bıraktı.


Doğunun Çukurova'sı olarak bilinen Iğdır'da yaz ayları boyunca süren yüksek sıcaklıklar dün itibari ile yerini yağmura bıraktı. Dün akşam saatlerinde yağmaya başlayan sağanak gün boyu devam etti. Mevsim normallerinde devam eden sıcaklıklar sonrası yağan sağanak yağış hem şehri hem de vatandaşları serinletti.Yağmur ile birlikte sıcaklıklar 25 dereceye kadar düştü.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğüne göre Iğdır'da hava Perşembe gününe kadar parçalı bulutlu, yer yer yağmurlu olacak.

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