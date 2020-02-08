Iğdır'da şiddetli fırtına etkili oldu

Iğdır'da etkisini gösteren kuvvetli fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde başlayan fırtına, gün boyunca etkisini sürdürdü. İl genelinde etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorluk çekti. Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, kuvvetli fırtınanın etkisini sürdüreceği ve vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.