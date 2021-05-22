İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Iğdır'da şiddetli rüzgar ve toz fırtınası etkili oldu

Iğdır’da ikindi saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar ve beraberinde oluşan toz fırtınası vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Iğdır'da ikindi saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar ve beraberinde oluşan toz fırtınası vatandaşlara zor anlar yaşattı.


Iğdır'da ikindi saatlerinde rüzgar ve toz fırtınası etkili oldu. Özellikle Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı köylerde etkili olan şiddetli rüzgar ve toz fırtınası köylülere zor anlar yaşattı. Oluşan rüzgar ve toz fırtınası nedeniyle vatandaşlar önünü görmekte zorlanırken evlerinin önünde istiflenmiş şekilde bulunan sac tabakaları ise fırtınanın etkisiyle metrelerce öteye savruldu. Oluşan fırtına ve toz nedeniyle vatandaşlar ise evlerine kapandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.