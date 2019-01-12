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Iğdır'da sıfır atık projesi toplantısı

Iğdır’da bağımlılık ile mücadele konuları ve Sıfır Atık Projesinin ele alındığı program kültür merkezinde köy ve mahalle muhtarları ile yapıldı.

Iğdır'da bağımlılık ile mücadele konuları ve Sıfır Atık Projesinin ele alındığı program kültür merkezinde köy ve mahalle muhtarları ile yapıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından “Uyuşturucu ile Mücadele”, Yeşilay Iğdır Şubesi tarafından “Bağımlılık ile Mücadele” ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından “Sıfır Atık Projesi” konulu sunumların yapılması ile devam etti.


Program, Iğdır Valisi Enver Ünlü'nün konuşmasının ardından yapılan ikram ile sona erdi.

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