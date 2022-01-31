Iğdır'da silah, 28 adet sikke ve uyuşturucu ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kaçakçılık yapan şahıslara yönelik operasyonlar devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 1 adet AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu tüfek, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 28 adet sikke, 3 gram reçine esrar ve 8,8 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Olaylara karışan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.