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Iğdır'da silah kaçakçılığı: 1 gözaltı

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucu silah kaçakçılığı yapan bir kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Tuzluca İlçesine bağlı bir köyde ikamet eden N.K. isimli şahsa ait ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan arama sonucu 1 adet Kalaşnikof Piyade Tüfeği ve bu tüfeğe ait şarjör ile 27 adet fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet faturasız kurusıkı tabanca ve tabancaya ait şarjör ile 14 adet fişek ele geçirildi.


Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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