Iğdır'da silah kaçakçılığı: 1 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Tuzluca İlçesine bağlı bir köyde ikamet eden N.K. isimli şahsa ait ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan arama sonucu 1 adet Kalaşnikof Piyade Tüfeği ve bu tüfeğe ait şarjör ile 27 adet fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet faturasız kurusıkı tabanca ve tabancaya ait şarjör ile 14 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.