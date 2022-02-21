İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Iğdır'da silah kaçakçılığı operasyonu: 4 kişi yakalandı

Iğdır’da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

Iğdır'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Melekli beldesi ve Yaycı köyünde silah ticareti yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik


yönelik operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonlarda 5 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör ve 66 fişek ele geçirildi. Silahları sattıkları belirlenen 4 şüpheli yakalandı.


Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin yapılması için İl Jandarma Komutanlığına götürülürken olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.