Iğdır'da silah kaçakçılığı operasyonu: 4 kişi yakalandı

Iğdır'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Melekli beldesi ve Yaycı köyünde silah ticareti yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik

yönelik operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonlarda 5 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör ve 66 fişek ele geçirildi. Silahları sattıkları belirlenen 4 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin yapılması için İl Jandarma Komutanlığına götürülürken olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.