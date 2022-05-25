Iğdır'da 'silahlı hırsızlık girişimi' güvenlik kamerasına yansıdı

Iğdır'da bir binanın önünde görülen silahlı kişi ve gözcülük yapan şahıs, duydukları ses üzerine kaçtı. Şahısların hırsızlık yapmak istedikleri öne sürüldü.

Olay, Iğdır Karaağaç Mahallesi'nde bir binanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde 2 kişi, bir binanın önüne geldi. Hırsızlığa geldikleri iddia edilen şahıslardan biri elinde silahla bahçeye girerken, diğeri dışarda gözcülük yaptı. Bahçeye giren ve elinde silah olan kişi, ses gelince dışarda gözcülük yapan şahısla birlikte ile kaçarak kayboldu.

Yaşananlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.