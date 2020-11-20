Iğdır'da silahlı kavga: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Olay Iğdır Merkez Söğütlü Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. A.Ö. isimli şahıs Söğütlü Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan kahvehaneden çıkarken kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından saldırıya uğradı. A.Ö. daha sonra karşı taraftan açılan ateş sonrası omuz ve bacak kısmından yaralandı. Yaralı A.Ö. Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılırken, polisler kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.