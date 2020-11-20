İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Iğdır'da silahlı kavga: 1 yaralı

Iğdır Merkez Söğütlü Mahallesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Olay Iğdır Merkez Söğütlü Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. A.Ö. isimli şahıs Söğütlü Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan kahvehaneden çıkarken kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından saldırıya uğradı. A.Ö. daha sonra karşı taraftan açılan ateş sonrası omuz ve bacak kısmından yaralandı. Yaralı A.Ö. Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılırken, polisler kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.