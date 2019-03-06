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Iğdır'da silahlı kavga: 6 yaralı

Iğdır’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

Iğdır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Iğdır Merkez Söğütlü Mahallesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Silah, sopa ve bıçaklarla birbirine saldıran gruba, jandarma ve emniyet ekipleri müdahale etti. Kavganın devam etmesi üzerine havaya ateş açan polis, biber gazı kullanarak güçlükle şahısları ayırdı. Kavgada yaralanan 6 kişi, olay yerine gelen ambulansla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kavgada yaralanan M.A., F.A., H.Ş., E.A., M.S.A. ve A.T. isimli şahıslardan M.S.A., H.Ş. ve A.T., isimli şahısların sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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