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Iğdır'da silajlık mısır hasadı devam ediyor

Iğdır’da yoğun bir şekilde ekimi yapılan silajlık mısırın hasadı devam ediyor.

Iğdır'da yoğun bir şekilde ekimi yapılan silajlık mısırın hasadı devam ediyor.


Iğdır'da yem bitkisi olarak yoncadan sonra silajlık mısır gelmektedir. Hayvancılığında kaba yem olarak olmazsa olmazlardan biri konumunda bulunan mısır silajı kapalı alanda bulunan hayvanlar için ve kış aylarında kaba yem olarak çok önemlidir. 2019 yılında il genelinde 44 bin 715 dekar alana ekimi yapılan silajlık mısır tahmini olarak üretim miktarının 167 bin 383 ton olması beklenmektedir.

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