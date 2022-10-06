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Iğdır'da silajlık mısır hasadı havadan görüntülendi

Doğunun Çukurova’sı olarak anılan Iğdır’da başlayan silajlık mısır hasadı havadan görüntülendi.

Doğunun Çukurova'sı olarak anılan Iğdır'da başlayan silajlık mısır hasadı havadan görüntülendi.


İklimi ve coğrafyasıyla "Doğunun Çukurova'sı" olarak bilinen Iğdır'da silajlık mısır hasadına başlandı. Son yıllarda Iğdır'da silajlık mısır ekimi artıyor. Başta büyükbaş ve küçükbaş hayvanların beslenmesinde kullanılan silajlık mısırın ekimi yılda bazen iki defa yapılıyor. Iğdır'da her yıl yaklaşık 50 bin dekarlık alanda 250 bin ton üretilen silajlık mısırın hasadı havadan da görüntülendi.

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