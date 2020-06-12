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Iğdır'da şimşekler geceyi aydınlattı

Iğdır’da gece saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış sonrası şimşekler geceyi aydınlattı.

Iğdır'da gece saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış sonrası şimşekler geceyi aydınlattı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son verilerine göre, Türkiye'nin genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyordu. Iğdır'da başlayan yağmur, gök gürültüsü ve sağanak yağış ile birlikte etkisini geç saate kadar sürdürdü. Çekilen görüntülerde geceyi gündüz gibi aydınlatan şimşekler saniye saniye kaydedildi.

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