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Iğdır'da şimşekler geceyi aydınlattı

Iğdır’da etkili olan yağışlar sonrası çakan şimşekler adeta geceyi gündüze çevirdi.

Iğdır'da etkili olan yağışlar sonrası çakan şimşekler adeta geceyi gündüze çevirdi.


Iğdır kent merkezinde ikindi saatlerinden itibaren yağmaya başlayan yağmur giderek etkisini arttırdı. Özellikle akşam saatlerinde şiddetini arttıran yağmura gök gürlemesi ve geceyi aydınlatan şimşekler eşlik etti. Yağmurun yağdığı esnada gök gürlemesiyle beraber çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Aralıksız yağan gök gürültülü sağanak yağış sahur vaktine kadar devam ederken sahur sonrası etkisini yitiren yağmurdan geriye ise cadde ve meydanlarda oluşan su birikintileri kaldı.

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