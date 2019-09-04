Iğdır'da sınır güvenliği toplantısı yapıldı

Iğdır Valisi Enver Ünlü başkanlığındaki Türkiye Cumhuriyeti heyeti ile Maku Hudut Komiseri Albay Şirzad Hacızadeh başkanlığındaki İran İslam Cumhuriyeti heyeti, Iğdır Valiliği toplantı salonunda bir araya geldi.

Iğdır Valisi Enver Ünlü yaptığı konuşmada, “Bugün hem Mutat toplantımızı, hem de olağanüstü toplantımızı gerçekleştirdik. Son dönemde alınan etkin tedbirler neticesinde her türlü kaçakçılık faaliyetini ve terörle mücadele konusundaki elde ettiğimiz mesafeyi görüştük. Tabi bunun yanında her türlü sosyal, ekonomik, kültürel ilişkileri de görüştük. Mevcut iyi komşuluk ilişkilerimizin daha da artarak devamını temenni ediyor, değerli Hudut Komiseri Şirzad Albay ve değerli heyetini Iğdır'da ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti şahsım ve heyetim adına, ilimiz adına ifade ederek kendilerine hoş geldiniz diyorum” dedi.