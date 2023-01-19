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Iğdır'da sis ve soğuk hava etkili oluyor

Iğdır’da çevre yolu ve yüksek kesimlerde sis etkili olurken, kent genelinde de soğuk hava etkili oluyor.

Iğdır'da çevre yolu ve yüksek kesimlerde sis etkili olurken, kent genelinde de soğuk hava etkili oluyor.


Tüm Türkiye'de olduğu gibi Iğdır'da da bu yıl kar etkisini tam olarak göstermedi. Gece saatlerinde ayaz hava kuru soğuğa neden olurken, sabah saatlerinde de Iğdır-Doğubayazıt, Nahçıvan ve Kars yolları ile yüksek kesimlerde sis, kent genelinde ise soğuk hava etkili oluyor. Bu gece Iğdır'da hava sıcaklığı eksi 5 derece olarak ölçüldü.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre; bölge genelinde havanın az bulutlu olacağı, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.

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