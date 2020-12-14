İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Iğdır'da sopalı, sandalyeli alacak verecek kavgası

Iğdır’da iki grup arasında alacak verecek dolayısıyla başlayan tartışma sopalı, sandalyeli kavgaya dönüştü.

Iğdır'da iki grup arasında alacak verecek dolayısıyla başlayan tartışma sopalı, sandalyeli kavgaya dönüştü.


Olay, bugün öğle saatlerinde Karaağaç Mahallesi Adil Aşırım çarşısı girişinde meydana geldi. Aralarında alacak verecek meselesi olan iki grup burada karşı karşıya geldi. Aralarında tartışma çıkan grup birden kavgaya tutuştu. İki grup arasında çıkan kavgada sopa, ve sandalyeler kullanıldı. Tekme, yumrukların havada uçuştuğu kavgada kimisi sandalyeleri kendisine siper etti.


İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.