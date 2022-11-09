Iğdır'da sosyal konutta kura heyecanı yaşandı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, ‘İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi çerçevesinde Iğdır'da yapılacak olan 550 adet konutun kuraları çekildi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, ‘İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi çerçevesinde Iğdır'da yapılacak olan 550 adet konutun kuraları için Iğdır Kazım Karabekir Kapalı Spor Salonunda vatandaşlar sabah saatlerinde yerini aldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Iğdır'da 550 adet konut için toplam 3055 kişi başvurdu. Başvuran 5 şehit ailesine kurasız konut hakkı verildi. Konut projesi kurasında konuşan Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, Iğdır Belediyesinin son iki yılda Iğdır'da imza attığı büyük başarılara da değinerek; “Son 20 yılda ülkenin değişen yüzünü görmekteyiz. Iğdır'ımızda da Iğdır Belediyesi'nin öncülüğünde son iki yılda Iğdır Belediyesinin Iğdır şehir merkezinde yaptığı değişimi görmekteyiz. Değişimin, yenilemenin her zaman bu tarihte bu medeniyette en önemli unsur olduğunu görmekteyiz” dedi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, ‘İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi çerçevesinde Vali Sarıibrahim, alanda bulunan en yaşlı kadın ve erkeğe kurayı çektirdi. Çekilen kura sonuçları noter onayı sonrası Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) internet sayfasında yayınlanacaktır.

Kura çekiliş törenine; Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.