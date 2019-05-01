Iğdır'da soya tohumu dağıtıldı

Iğdır'da ilk kez geçen yıl deneme amaçlı olarak ekimi yapılan ve yüksek verim elde edilen soya bitkisinin yaygınlaştırılması için, soya ekim alanlarına da devlet desteği verilmesini sağlamak amaçlı Soya havza desteğine alındı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu' “2019 yılı içinde ekim yapacak çiftçi sayısını artırmak ve aynı zamanda çiftçilerimize destek amaçlı olarak yine İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün çalışma ve istişareleri sonucunda, yüzde 50 İl Özel İdare kaynaklı soya tohumunun çiftçilere dağıtımı yapıldı. Dünyayı besleyen 5-6 önemli bitkisel üründen birisi olan soyanın, yağı çıkarıldıktan sonra kalan unu yada küspesi çok besleyici olup, proteince çok zengindir. Bu özelliğinden dolayı gıda sanayisinde bolca kullanılır. Soya tohumlarında yüzde 40-45 oranında protein, yüzde 18-20 oranında da yağ bulunur. Gelişmiş ülkelerin piyasalarında, soyanın sütü, peyniri, filizi, sosu, dondurması, eti, unu, mürekkebi, mumu ve benzinine kadar pek çok soyalı sanayi ürünü bulunabilmektedir” dedi.