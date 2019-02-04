Iğdır'da STK'lar çevre ve doğa için toplandı

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği ASİMDER Genel Merkezi tarafında düzenlenen ve Iğdır'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları bir araya geldi. 70 Dernek, Sendika, Vakıf ve Oda temsilcisinin katıldığı toplantıda çevre ve doğayı korumak adına ortak projeler yapılmasının daha faydalı olacağı belirtildi.

Çevre kirliliği, sıfır atık, ağaçlandırma, orman alanları yaratılması hakkında bilgi verildikten sonra, Sivil Toplum Kuruluşlarını temsilen açıklama yapan ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Ülkemizin ve özelde ise şehrimizin çevre kirliliği konusunu çözmek zorundayız. Aksi taktirde gelecek nesillerimiz tehlike altındadır. Şehrimizin hava kirliliği doğal gaz gelmesiyle aza indirilmiştir. Yerel yönetimler kurumlarımızla uyumlu bir şekilde hareket etmeliler ki çıkan kanunlar uygulanabilsin” dedi.

Toplantı, sıfır atık kampanyası kapsamında poşet kullanımını aza indirmek adına toplantıya katılan sivil toplum kuruluşları temsilcilerine kağıt alışveriş çantaları dağıtıldıktan sonra sona erdi.