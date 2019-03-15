Iğdır'da STK'lar Yeni Zelanda'da ki saldırıyı kınadı

Iğdır'da Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Yeni Zelanda'da 2 camiye yönelik düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Iğdır Şubesi tarafından düzenlenen ve Atatürk Caddesi üzerinde bir araya gelen STK'lar, Yeni Zelanda'da 2 camiye yönelik düzenlenen terör saldırısını kınadı.

STK'lar adına basın açıklamasını okuyan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Iğdır Şubesi Başkan Yardımcısı Ahmet Kılıç, “Bugün maalesef çok büyük bir acıyla uyanmış bulunmaktayız. Cuma mescidini kılmak adına 2 Camide toplanan Yeni Zelanda vatandaşı Müslüman kardeşlerimize düzenlenen terör saldırısında birçoğu şehit, çok sayıda kişide yaralanmıştır. 104 sene önce Çanakkale'de ne için savaştıklarını bilmeyen Yeni Zelandalı vatandaşlarımızı getirip oraya yığmışlardı. Aynı güç ve emperyalistler, bugün İslamofobi zihniyeti ve virüsüyle biz Müslümanları ve dinimizi tüm dünyaya karşı yanlış anlatıp, bizleri kışkırtmaya devam ediyor” dedi.