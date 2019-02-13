Iğdır'da süt üreticilerinin sorunları ele alındı

Iğdır'da süt sığırcılığı yapmakta olan çiftçilerin süt üretimine teşvik edilmesi amacı ile toplantı yapıldı.

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Iğdır Süt Üreticileri Birliği, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve kentte faaliyet gösteren mandıra temsilcileri ile toplantı yapıldı. Toplantıda süt sığırcılığı yapan çiftçilerin çiğ süt üretimlerinin artırılması, fiyatların giderleri karşılar seviyede olması ve süt üretimini artırıcı çalışmalar yapılması yönünde sorunlar ele alındı.