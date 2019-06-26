Iğdır'da tarihi eser kaçakçılığı

Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma ekipleri, Iğdır Merkez Akyumak Köyü bölgesinde bisikletle ilerleyen bir şahıs tespit etti. Şüphe üzerine durdurulan C.K. isimli şahsın bindiği bisikletin arka sele kısmında bulunan çanta içerisinde tarihi eser olduğu tespit edildi. Şahsa ait çanta ve evinde yapılan aramada 646 adet tarihi gümüş sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen C.K. isimli şahıs, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, gümüş sikkelere ise el konuldu.