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Iğdır'da “Tarımsal Nüfus Gençleşiyor" projesi

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen “Yapraklarından Faydalanılan İlaç ve Baharat Bitkileri Kursu” sertifika töreni düzenlendi.


Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı EYYDB, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği TZOB ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü arasında düzenlenen protokoller doğrultusunda Aktif İş gücü Piyasası Programları İşbirliği Protokolü esas alınarak “Tarımsal Nüfus Gençleşiyor” Projesi kapsamında "Yapraklarından Faydalanılan İlaç ve Baharat Bitkileri Kursu" sertifika töreninde kursiyerlere sertifikaları verildi.


“Tarımsal Nüfus Gençleşiyor” Projesi kapsamında sertifika almaya hak kazanan 14 kadın çiftçiye sertifikalarının dağıtımı ve hatıra fotoğrafının çekilmesi ile program sona erdi.

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