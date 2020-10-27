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Iğdır'da tartışma kavgaya dönüştü

Iğdır’da, iki grup arasında başlayan ve nedeni bilinmeyen tartışma kavgaya dönüştü.

Iğdır'da, iki grup arasında başlayan ve nedeni bilinmeyen tartışma kavgaya dönüştü.


Olay, Iğdır Ruz Pazarı girişinde meydana geldi. İki kişi arasında sözlü başlayan tartışma bir anda büyüdü. İki kişinin fitilinin ateşlediği tartışmaya başka kişiler de dahil oldu. Tartışmada tansiyon yükselince iki grup birbirine girdi. Yaşanan kavgada bir kişi hafif yaralanırken orada bulunan kişiler kavgayı büyümeden yatıştırdı. Kavga sonrası tekrar başlayan tartışmayı olay yerine gelen polisler yatıştırdı.

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