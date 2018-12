“Iğdır'da tek geçerli çözüm AK Parti ile MHP'nin ittifak etmesidir”

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Iğdır'ın HDP ile anılmasının önüne geçmek için tek geçerli formülün AK Parti ve MHP'nin ittifak yaparak ortak hareket etmesi olduğunu söyledi.

Iğdır'ın Türklerin, Kürtlerin, Azerilerin huzur, barış ve kardeşlik içerisinde bir arada yaşadığı, vatanını, bayrağını seven insanların olduğu müstesna şehirlerden biri olduğunu belirten 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, bu etnik gurupların farklılıklarını zenginlik sayarak yıllarca bir arada yaşadığını, kız alıp, kız verdiğini kaydetti. Gündüz, “Bir birlerinin acılarını da, sevinçlerini de paylaşmışlardır. Gönül bağının yanında kan bağıyla da bir birine bağlanmışlardır. Bir Iğdırlı olarak üzülerek ifade etmeliyim ki, yıllarca devletinin, milletinin yanında yer alan Iğdırlı hemşehrilerimizin büyük bölümü yapılan yanlış siyasi tercihlerden dolayı arzu etmediğimiz bir şekilde oylarını HDP'ye vermektedirler. Bu durum geçmişten devlet geleneğine bağlı olan, vatanını, milletini seven Iğdır şehrine yakışan bir durum değildir. Bu durumun sorumlusu Iğdırlı hemşehrilerim değildir. Bu durumun sorumlusu siyasi tercihlerdeki yanlışlardır ve bu yanlışlarda ısrar edilmesidir. Iğdır'ın son zamanlarda HDP ile anılması vatanını, devletini ve bayrağını seven bütün Iğdırlıları derinden üzmektedir. Biz vatansever Iğdırlılara düşen görev 31 Martta yapılacak yerel seçimlerde Iğdır'ın HDP ile anılmasını önleyecek tercihlerde bulunması lazım. Bu konuda biz vatandaşlara görev düştüğü kadar, siyaset makamlarına da büyük görev düşmektedir. Iğdır'ın HDP ile anılmasının önüne geçmek için tek geçerli formül Iğdır'da Ak Parti ve MHP'nin ittifak yaparak ortak hareket etmeleridir. Bu anlamda Iğdır'da yaşayan herkesin bu formüle destek vermesi gerekmektedir. Bu formül Iğdır'ın HDP ile anılmasının önüne geçecektir. Aksi takdirde oyların bölünmesi ile birlikte HDP Iğdır'da yeniden kazanma şansını elde edecektir. Bu durumdan Iğdır şehri ve Iğdırlı hemşehrilerimiz çok büyük zararlar görecektir. Böyle bir durumun olması halinde Iğdır şehri hem belediyecilik hizmetlerinden yoksun kalacak, hem de hak etmediği halde HDP ile anılmaya devam edecektir” dedi.

Abbas Gündüz, bu kapsamda Ak Parti ve MHP liderlerine ve yöneticilerine çok büyük görevler düştüğünü belirterek açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bütün ama, fakat, lakin gibi tereddütleri bir tarafa bırakarak Iğdır'da şartlar ne olursa olsun Ak Parti ve MHP'nin ortak adayla seçime girmeleri gerekmektedir. Ortak hareket edilmesi halinde kazanan Iğdır olacak, kazanan Iğdır halkı olacak, kazanan Türkiye olacaktır. 31 Mart yerel seçimlerinde HDP Iğdır'da sandığa gömülecektir”.