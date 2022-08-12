İhlas Haber Ajansı

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Iğdır'da telefon dolandırıcısı karı koca yakalandı

Iğdır’da polis ekipleri tarafından dolandırıcılık suçundan 24 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs ile karısı yakalandı.

Iğdır'da polis ekipleri tarafından dolandırıcılık suçundan 24 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs ile karısı yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Iğdır Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği suçluların yakalanıp adalete teslim edilmesi, huzur ve güven ortamının devamlılığının sağlanması amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Birçok ilde vatandaşları telefonla arayarak dolandıran, bu kapsamda 27 dosyadan aranma kaydı bulunan, adli makamlarca hakkında 24 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.K. 25 ve müşterek 6 adet dolandırıcılık dosyasından aranma kaydı bulunan eşi Ç.K. 27 yapılan operasyon sonucu gözaltına alındı. Sağlık kontrolü sonrası mahkemeye çıkarılan D.K. Iğdır Kapalı Cezaevine gönderildi. Eşi Ç.K. ise adli makamlarca serbest bırakıldı.

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