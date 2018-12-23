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Iğdır'da temel atma töreni

Iğdır Merkez Cumhuriyet Mahallesinde Kuba Mescidi Cami temel atma töreni düzenlendiCami yapmanın, mescitleri imar etmenin önemine değinen Iğdır Valisi Enver Ünlü, “öncelikle camimiz mahalle ve İlimize hayırlı olsun.

Iğdır Merkez Cumhuriyet Mahallesinde Kuba Mescidi Cami temel atma töreni düzenlendi


Cami yapmanın, mescitleri imar etmenin önemine değinen Iğdır Valisi Enver Ünlü, “öncelikle camimiz mahalle ve İlimize hayırlı olsun. Ecdadımızın yaptığı gibi bu gönül dergahları ve Allah'ın mescitlerini yeryüzünde inşa etmeye ömrümüz yettikçe devam edeceğiz. Ben emeği geçen bütün büyükler, mahalle sakinleri ve hayırseverlerimizi tebrik ediyorum” dedi.


Tören, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dualarla temele harç konulmasıyla sona erdi.

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