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Iğdır'da temizlik çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

Iğdır Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri su tahliye kanalı içine atılan evsel ve hayvansal atıkları temizliyor.


Iğdır Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Yeşil Iğdır Sulama Birliği koordinesinde Özgür Mahallesindeki su tahliye kanalı içerisine atılan evsel ve hayvansal atıklara karşı iş makinaları ve temizlik personelleriyle birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşık 10 kilometrelik kanal hattı boyunca çalışmalarını iki gündür aralıksız sürdüren ekipler, 50 kamyonun üzerinde çöp temizliği yaptı. Kanal hattı boyunca çift yönlü olarak yürütülen temizlik çalışması hat çöpten tamamen arındırılıncaya kadar devam edeceği belirtildi.

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