Iğdır'da terör örgütünün propagandasını yapan 3 kişi gözaltına alındı

Iğdır'da terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Ekiplerce yapılan eş zamanlı operasyonda A.E., B.B. ve Ö.B. gözaltına alınırken, şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda üst kısmı tırtıklı 2 adet bıçak ele geçirildi. Şüphelilerin sorgularının devam ettiği öğrenildi.